Taranto, Nadia Toffa diventa cittadina onoraria: “Sono orgogliosa di questa città”

Per il suo impegno e la sua solidarietà verso il reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale SS. Annunziata, Nadia Toffa ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Taranto. La Iena ha iniziato a conoscere e a far conoscere la città e i suoi problemi nel 2016 e dopo tanto impegno può festeggiare, insieme ai cittadini, la realizzazione dell'ala ospedaliera dedicata ai bambini malati di tumore che prima dovevano intraprendere insieme ai genitori dei veri e propri viaggi della speranza verso il nosocomio Bari.



Per l’occasione Nadia Toffa è stata raggiunta da “Mattino Cinque”: “Sono orgogliosa di essere diventata tarantina, è una città bellissima, che è stata martoriata, ci sono quartieri dove si respirano polveri e i bambini non possono giocare all’aperto. Però so già che saprà rialzarsi perché i tarantini sono fortissimi”.