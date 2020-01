Tarantino e Scorsese favoriti per i Golden Globe

Manca poco alla cerimonia di premiazione della 77esima edizione dei Golden Globe , in programma il 5 gennaio a Beverly Hills, ma i bookmaker hanno già stilato la lista dei favoriti per le statuette più prestigiose. In pole position ci sono Quentin Tarantino e Martin Scorsese . Tra i primi presentatori annunciati ci sono Charlize Theron, Octavia Spencer e Daniel Craig . Per quanto riguarda il menù per la cena di gala... sarà rigorosamente vegetariano.

I FAVORITI

Bookmaker scatenati sulle previsioni. Per Stanleybet.it, il premio alla Miglior commedia andrà a "C'era una volta a Hollywood" di Quentin Tarantino (dato a 1,33), mentre per il Miglior film drammatico, riporta Agipronews, si punta su "The Irishman" di Martin Scorsese, a 1,50 (l'unico che potrebbe scippargli la statuetta sarebbe "Storia di un matrimonio" quotato a 3,50). Scorsese è avanti anche sulla lavagna del Miglior regista con a ruota il coreano Bong Joon Ho, autore dell'acclamato "Parasite". Tra gli attori drammatici, si scommette sul "Joker" Joaquin Phoenix, a 1,25 e sulla Judy Garland interpretata da Renée Zellweger (a 1,37) nel biopic "Judy". Per la commedia, invece, è testa a testa tra Leonardo DiCaprio (candidato per "C'era una volta a Hollywood") ed Eddie Murphy (in nomination con "Dolemite is my name"), entrambi a 2 volte la posta, mentre tra le attrici spicca Awkwafina ("'The Farewell - Una bugia buona") a 1,22. Si punta anche sulle migliori serie tv: tra quelle drammatiche, i bookmaker premiano la terza stagione di "The Crown"a 1,65, mentre tra le miniserie "Chernobyl" è favorita a 1,20.

I PRESENTATORI

Charlize Theron, Octavia Spencer e Daniel Craig sono tra i primi presentatori annunciati. La Hollywood Foreign Press Association ha anche fatto sapere che tra gli altri ci saranno Sofia Vergara, Kerry Washington, Tiffany Haddish, Glenn Close e Will Ferrell. Saranno presenti anche Kate McKinnon e Ted Danson. Il comico inglese Ricky Gervais sarà al timone della 77esima edizione dei Golden Globes Awards che andrà in onda su Nbc. Sarà la quinta volta che Gervais parteciperà alla cerimonia dopo avere condotto lo spettacolo dal 2010 al 2012 e nel 2016.

Tom Hanks riceverà il Cecil B. DeMille Award (Golden Globe alla carriera), un riconoscimento per il cinema: l'attore è stato quattro volte vincitore del Golden Globe per la sua interpretazione in "Big", "Philadelphia" e "Forrest Gump" insieme al lavoro di regia nella miniserie della Hbo del 2001 "Band of Brothers". A Ellen DeGeneres sarà consegnato il Carol Burnett Award (un premio onorario), per i traguardi raggiunti durante la carriera televisiva.



IL MENU'

I Golden Globe proporranno un menù senza carne per la 77esima edizione che si terrà all'hotel Beverly Hilton di Beverly Hills, in California. In merito, la Hollywood Foreign Press Association (Hfpa) ha detto che vuole che l'iniziativa sensibilizzi l'ambiente sul consumo e sui rifiuti alimentari. "Se c'é un modo in cui possiamo, non cambiare il mondo, ma salvare il pianeta, forse possiamo fare sì che i Golden Globe lancino un segnale e attirino l'attenzione sulla questione dei cambiamenti climatici", ha dichiarato il presidente dell'Hfpa, Lorenzo Soria. La prima portata include funghi cardoncelli e risotto ai funghi selvatici, insieme a cavoletti di Bruxelles viola e verdi e carote arrostite. A questi, si aggiunge una zuppa fredda di barbabietole dorate. L'Hfpa ha collaborato con Icelandic Glacial, un'acqua di sorgente naturale alcalina e di origine sostenibile, che sarà servita in bottiglie di vetro per eliminare i rifiuti di plastica. Soria, dopo un assaggio fatto di recente, ha definito il menù "eccellente".

TI POTREBBE INTERESSARE: