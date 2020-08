Sylvester Stallone a "Giffoni 50": "Adesso interpreto un vecchio supereroe svogliato"

Super ospiti a Giffoni 50: da Sylvester Stallone ai Pinguini Tattici Nucleari "Our Lady of the Nile" di Atiq Rahimi Ufficio stampa 1 di 48 "Our Lady of the Nile" di Atiq Rahimi Ufficio stampa 2 di 48 Diego Bianchi Ufficio stampa 3 di 48 Diego Bianchi Ufficio stampa 4 di 48 Ufficio stampa 48 di 48 Ufficio stampa 48 di 48 Ufficio stampa 48 di 48 Ufficio stampa 48 di 48 Ufficio stampa 48 di 48 Wallie Ufficio stampa 10 di 48 Tito Faraci Ufficio stampa 11 di 48 Erri De Luca Ufficio stampa 12 di 48 Ufficio stampa 13 di 48 Claudio Gubitosi Ufficio stampa 14 di 48 Tito Faraci e Wallie Ufficio stampa 15 di 48 Ufficio stampa 16 di 48 Ufficio stampa 17 di 48 Ufficio stampa 18 di 48 Ufficio stampa 19 di 48 Tito Faraci e Wallie Ufficio stampa 20 di 48 Pinguini Tattici Nucleari Ufficio stampa 21 di 48 Pinguini Tattici Nucleari Ufficio stampa 22 di 48 Ufficio stampa 23 di 48 Erri De Luca Ufficio stampa 24 di 48 Erri De Luca Ufficio stampa 25 di 48 Don Joe Ufficio stampa 26 di 48 Ufficio stampa 27 di 48 Ufficio stampa 28 di 48 Pinguini Tattici Nucleari Ufficio stampa 29 di 48 Pinguini Tattici Nucleari Ufficio stampa 30 di 48 Pinguini Tattici Nucleari Ufficio stampa 31 di 48 Ufficio stampa 32 di 48 Guido Zaccarelli, Giffoni Innovation Hub Ufficio stampa 33 di 48 Claudio Gubitosi ed Erri De Luca Ufficio stampa 34 di 48 Diego Bianchi Ufficio stampa 35 di 48 Sylvester Stallone Ufficio stampa 36 di 48 Sylvester Stallone Ufficio stampa 37 di 48 Sylvester Stallone Ufficio stampa 38 di 48 Sylvester Stallone Ufficio stampa 39 di 48 Sylvester Stallone Ufficio stampa 40 di 48 "Rosa Pietra Stella", Marcello Sannino e Valentina Curatoli Ufficio stampa 41 di 48 "Rosa Pietra Stella", Ivana Lotito Ufficio stampa 42 di 48 "Rosa Pietra Stella", Ludovica Nasti Ufficio stampa 43 di 48 Pinguini Tattici Nucleari Ufficio stampa 44 di 48 Sylvester Stallone Ufficio stampa 45 di 48 Sylvester Stallone Ufficio stampa 46 di 48 Sylvester Stallone Ufficio stampa 47 di 48 Ariete Ufficio stampa 48 di 48 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE: Matilde Gioli a Giffoni 50: "L'Italia non è un Paese per donne" | E al festival arrivano anche gli auguri della Merkel

Disponibile e rilassato, Stallone si è concesso in un incontro di 15 minuti alle domande dei "giffoners" collegati dagli hub del festival in vari Paesi, come Gran Bretagna, Svizzera e Polonia, regalando notizie, riflessioni e alla fine anche un mega selfie via schermo con i ragazzi in sala nel quale fa da cameo uno degli Oscar vinti da "Rocky" nel 1977.

La saga sul pugile di Philadelphia per Stallone "è stata una benedizione e un miracolo. Non ho mai pensato che sarebbe diventato qualcosa di così grande. Tutti hanno una sogno nel mondo e Rocky ha mostrato che quel sogno si può realizzare - sottolinea -. Se un'idea pensi possa arrivare alle altre persone, vai avanti. Tutte le persone combattono nella vita a mondo loro. Nella storia di qualcuno che lotta e non si arrende tutti possono riconoscersi. Vanno raccontati questi sogni che tutti abbiamo, quelli che riguardano la condizione umana".

Dopo lo stop alle riprese a causa della pandemia di coronavirus, ora Stallone è impegnato in "Samaritan" di Julius Avery. "C'è un grande cuore nella storia - ha detto -. In molti film di fantascienza trovo non ci sia molta emozione, 'Samaritan' invece ha molto in comune con Rocky. E' molto realistico, non è pieno di elementi fantasy". Guardando alla sua vita Sly ha detto di aver ottenuto "tutto quello che mi ero prefissato da giovane, tutti i miei obiettivi sono stati raggiunti e superati. A 30 anni ho vinto questo (dice, mostrando l'Oscar), cosa potrei fare di piu'? Quello che voglio realizzare ora è scrivere, produrre, trovare giovani filmmaker come voi, aiutarvi a realizzare i vostri sogni. Io non ho più niente da provare, ora è il vostro turno".

Ma Sylvester Stallone non è stato l'unico ospite della giornata. Tito Faraci e Wallie hanno parlato del graphic novel realizzato per celebrare i 50 anni del Film Festival. I Pinguini Tattici Nucleari si sono dichiarati "fieramente provinciali": "Anche se con questo non diciamo di non ampliare i propri orizzonti - ha spiegato il

frontman Riccardo Zanotti, che si è alternato nelle risposte con gli altri componenti del gruppo, Lorenzo Pasini, Nicola Buttafuoco, Simone Pagani, Matteo Locati e Elio Biffi -. Bisogna conoscere le altre culture ma tante volte alla fine ti trovi bene nel tuo. Noi a Bergamo ci troviamo molto bene. Non siamo dediti agli

eccessi e ai vizi, siamo molto sobri, non siamo particolarmente punk...".

Diego Bianchi si è invece confrontato con i ragazzi su temi di stretta attualità, dall'immigrazione alle fake news. "Una volta le avremmo chiamate stronzate. Ma come la combatti la fake dei migranti che si mangiano i cani a Lampedusa? - ha detto -. Ci sono fulminati o mitomani che vogliono inventarsi notizie, ma la cosa grave è che questa roba viene rilanciata da leader politici. Non ho una soluzione per combatterle. Probabilmente l'unico modo è combatterle con le news vere".

POTREBBE INTERESSARTI: