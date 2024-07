"Swiftonomics", l'influenza di Taylor Swift sulle economie globali: che cos'è il fenomeno e quanto vale

Si prevedono numeri da record anche per l'European Eras Tour, la tappa europea iniziata da Taylor Swift a maggio e che continuerà fino ad agosto. In tutto 51 spettacoli in 18 città. Partiamo da Parigi: secondo Euronews, "la tappa parigina del tour Eras di Taylor Swift a maggio ha portato in città più di cinque volte più viaggiatori americani di lusso di quanti si prevede facciano le Olimpiadi di Parigi". L'impatto economico maggiore riguarda il settore alberghiero: i prezzi degli alberghi, per i giorni dello spettacolo, saliranno in media del 44%. Ma città come Liverpool, Varsavia e Stoccolma potrebbero superare perfino un aumento del 100%. Nello specifico, si parla di un aumento del 154% per Varsavia, 119% per Stoccolma, 115% per Liverpool. Chi vorrà seguire Taylor Swift a Vienna il 9 agosto, dovrà prepararsi a sborsare un +88% rispetto al consueto prezzo di un albergo, +84% a Edimburgo, +82% Amburgo. Prezzi in aumento di circa la metà per gli alberghi di Zurigo, Lione ed Essen.