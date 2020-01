"Un figlio di nome Erasmus": Luca e Paolo in un road movie tutto da ridere | Guarda il trailer

Quattro quarantenni che si imbarcano in un viaggio in attesa di scoprire chi di loro sia il padre del figlio di una donna che hanno tutti amato ai tempi dell'Erasmus in Portogallo. E' questo lo spunto di "Un figlio di nome Erasmus", il nuovo figlio di Alberto Ferrari in arrivo nei cinema il 26 marzo. Protagonisti Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis, Daniele Liotti e Carol Alt. Tgcom24 vi offre in anteprima il trailer.