Neri Parenti compie 70 anni: da Fantozzi ai Cinepanettoni, nel cuore della gente a suon di risate

Laureato in Scienze politiche si fa le ossa al cinema principalmente come allievo e aiutante di Pasquale Festa Campanile, con il quale collabora a tutti i film diretti dal 1972 al 1979. Ma nello stesso periodo lavora anche accanto a Enzo G. Castellari, Salvatore Samperi, Steno e Giorgio Capitani. Dopo una prima prova a regista, nel 1979 con la parodia (poco fortunata) "John Travolto... da un insolito destino", nel 1981 inizia il suo sodalizio con Paolo Villaggio, che durerà quasi 15 anni.

Lo affianca, infatti, nella regia di "Fantozzi contro tutti". Il comico genovese si trova talmente bene che da lì in avanti affida al regista quasi tutti i suoi film: "Fracchia la belva umana", "Pappa e ciccia", "Sogni mostruosamente proibiti", "Fracchia contro Dracula", "Scuola di ladri", "Le comiche", "Ho vinto la lotteria di Capodanno". Oltre naturalmente a tutti i film della saga di Fantozzi, da "Fantozzi subisce ancora" e "SuperFantozzi" all'ultimo, "Fantozzi - Il ritorno".

Chiusa l'esperienza accanto a Villaggio, Parenti eredita dai fratello Vanzina il brand delle "Vacanze" natalizie, diventando così la firma dietro tutti i Cinepanettoni della coppia Boldi-De Sica che sbancano il botteghino tra il 1995 e il 2005. Da "Vacanze di Natale '95" a "Vacanze a Miami", passando per "Merry Christmas", "Natale sul Nilo", "Natale in India", "Christmas in Love", ogni anno è un successo assicurato. Una volta rottasi la coppia comica, Parenti va avanti con Cinepanettoni più corale, con De Sica sempre protagonista: tra questi "Natale a New York", "Natale in crociera", "Natale in Sudafrica".

Negli ultimi torna a lavorare con Massimo Boldi con "Tu di che segno sei?" e "Natale da chef", del 2017, a oggi l'ultimo film girato dal regista.

