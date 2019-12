Matteo Garrone porta il suo "Pinocchio" al Festival di Berlino

Ci sarà anche il "Pinocchio" di Matteo Garrone al prossimo Festival di Berlino, in programma dal 20 febbraio al 1° marzo 2020. La favola con Roberto Benigni nei panni di Geppetto arriva in sala il 19 dicembre e non parteciperà alla gara ufficiale. I film non in concorso saranno presentati nella sezione "Berlinale Special Gala", in quanto per questa edizione non è prevista la categoria "fuori concorso".