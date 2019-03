Benigni è Geppetto nel "Pinocchio" di Matteo Garrone: ecco la prima foto

Tra gli altri interpreti anche Matilda De Angelis, ad interpretare la Fata adulta, Alessio Di Domenicantonio che sarà Lucignolo, Davide Marotta nei panni del Grillo parlante e Paolo Graziosi in quelli di Mastro Ciliegia.

Le riprese sono iniziate lo scorso 18 marzo e proseguiranno tra Toscana, Lazio e Puglia per un totale di 11 settimane.



Il film, una coproduzione internazionale Italia/Francia, è prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, con Recorded Picture Company, in associazione con Leone Film Group, con il contributo del MiBAC - Direzione Generale Cinema - e di Eurimages, in associazione con Unipol Banca, con il sostegno di Regione Toscana - Toscana Promozione. Le vendite internazionali sono curate da HanWay Films. Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution e in Francia da Le Pacte.