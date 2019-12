Ficarra e Picone sbancano il botteghino e augurano buon Natale a Tgcom24

"Il primo Natale" è il film più visto del weekend appena trascorso. La nuova commedia di Ficarra e Picone debutta in vetta alla classifica degli incassi, secondo i dati forniti da Cinetel, scalzando "Frozen 2 - Il segreto di Arendelle". Uscito in 773 sale, il film registra 3.142.556 euro in quattro giorni di programmazione (3.142.947 totali). Il duo comico intanto augura buon Natale a tutti con con un video in esclusiva per Tgcom24.