Arriva "Il primo Natale": Ficarra e Picone ai tempi di Gesù per ritrovare l'umanità perduta

LEGGI ANCHE: "Il primo Natale": ecco il trailer ufficiale del film di Ficarra e Picone

Nella vicenda si incrociano le storie di Salvo (Salvo Ficarra), un ladro palermitano di arte sacra, ateo convinto, e quella di Padre Valentino (Valentino Picone) , un prete di Roccadimezzo Sicula un prete affascinato dalla potenza iconica del presepe. Alla vigilia delle festività natalizie Salvo non resiste alla tentazione di appropriarsi di una preziosa reliquia che si trova proprio nella chiesa del piccolo paesino di padre Valentino, il quale a sua volta, scoperto il furto, non ha altra scelta se non quella di gettarsi alla rincorsa del ladro ma, così facendo, per magia, si ritroveranno in un enorme presepe vivente: è la Palestina dell’anno zero pochi giorni prima della nascita di Gesù... I due si troveranno ad affrontare, quindi, un viaggio fantastico in un mondo lontano che li porterà soprattutto a conoscere sé stessi, i loro limiti ma anche a riscoprire il loro coraggio di fronte al pericolo di un Erode (Massimo Popolizio) incattivito dalla notizia della nascita del Re dei Re mettendo a rischio la loro stessa vita pur di salvare il piccolo Gesù.

"Il primo Natale": presentato il nuovo film di Ficarra e Picone Italy Photo Press 1 di 10 Italy Photo Press 10 di 10 Italy Photo Press 10 di 10 Italy Photo Press 10 di 10 Italy Photo Press 10 di 10 Italy Photo Press 10 di 10 Italy Photo Press 10 di 10 Italy Photo Press 10 di 10 Italy Photo Press 10 di 10 Italy Photo Press 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ficarra e Picone, che del film sono anche registi oltre che co-sceneggiatori insieme a Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, hanno spiegato che "Il primo Natale" è "un richiamo agli ultimi, a vari tipi di ultimi, dal barbone per le strade di Parigi ai migranti. Siamo da sempre appassionati dei film di Natale, e realizzarne uno è un impegno importante nei confronti del pubblico. Volevamo che fosse diverso e originale". Nel cast, fra gli altri, anche Roberta Mattei, Giacomo Mattia e la piccola Giovanna Marchetti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: