Emily Dickinson, la storia della poetessa ribelle e schiva

Terence Davies racconta la storia, difficile, di Emily Dickinson . Dagli anni della trasgressiva giovinezza alla vita di auto reclusione. Il film " A quiet Passion " arriva nelle sale dal 14 giugno e mostra la solitudine di un'artista riconosciuta solo dopo la sua morte. La protagonista assoluta è Cynthia Nixon , famosa Miranda in " Sex & the City " e oggi candidata democratica per il ruolo di governatore di New York. Tgcom24 offre una clip esclusiva.

La poetessa statunitense (Cynthia Nixon) - nata ad Amherst (Massachusetts), da Edward Dickinson (Keith Carradine), avvocato e politico, e da Emily Norcross (Joanna Bacon) - ha passato tutta la vita in famiglia considerata da lei tutto il suo universo. Una vita, condivisa con la sorella Vinnie (Jennifer Ehle) e il fratello Austin (Duncan Duff), nel segno di una spiritualità molto personale, della ribellione verso il mondo degli uomini e infine anche dalla voglia di un riconoscimento artistico che non arriverà mai.

Ma in "A Quiet Passion" c'è anche l'ostinazione dell'artista che, tra crisi e malattie, continuò a scrivere ogni giorno poesie, molte sul tema della morte e della bellezza, fino alla sua scomparsa a 56 anni nel 1886.

"Ho voluto raccontare questo personaggio - ha detto il regista - perché quando ero giovane non riuscivo a smettere di leggere e rileggere le sue poesie". Riguardo alla scelta della Nixon, star della serie tv "Sex and the City" e ora candidata democratica come governatore di New York, confessa: "Non ho mai visto quella serie se non una volta senza audio. Certo quel tipo di sesso non mi interessa, secondo me non dà alcuna gioia, ma forse lo dico solo per invidia. Comunque la Nixon è un'attrice passionale con un grande senso dell'umorismo e anche una fervente democratica, tutte cose che alla fine non guastano".