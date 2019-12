Céline Sciamma prosegue l'indagine sull'identità sessuale: al cinema "Ritratto della giovane in fiamme"

Una storia d'amore tra due donne nella Francia del '700 è alla base del nuovo film di Céline Sciamma , acclamata regista di “Tomboy” e sceneggiatrice di “La mia vita da zucchina”. Premiato al Festival di Cannes (miglior sceneggiatura), "Ritratto della giovane in fiamme” è una riflessione sulla passione, sull'identità sessuale e sull'arte come mezzo di espressione ed emancipazione. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva della pellicola che arriva al cinema il 19 dicembre.

Un cast tutto al femminile, composto da Noémie Merlant, Adèle Haenel e Valeria Golino, è protagonista della vicenda della talentuosa pittrice Marianne, che nella Francia prerivoluzionaria viene ingaggiata per fare il ritratto di Hélois:, un dipinto destinato al futuro marito della giovane nobildonna. La ragazza, contraria alle nozze combinate, si rifiuta di posare: su indicazione della madre, Marianne comincia a dipingerla di nascosto, fingendosi la sua dama di compagnia. Tra le due donne nascerà così un amore tanto travolgente quanto inaspettato.

“Questo film è pensato come un’esperienza sia del piacere di una passione presente, sia del piacere di una storia di emancipazione per i personaggi e per il pubblico. Questa duplice temporalità ci permette di vivere le emozioni e di riflettere su di esse”, ha raccontato Céline Sciamma, al quarto lungometraggio e primo in costume.

A Cannes è stata premiata con la Queer Palm, mentre il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani l'ha definito "Un manifesto femminista discreto e potente, elegante e senza tempo". Il film è stato anche insignito del premio per la miglior sceneggiatura agli European Film Awards ed è candidato ai Golden Globe come miglior film straniero.