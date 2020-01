"City of Crime", Chadwick Boseman nelle spire di una gigantesca cospirazione

Arriva nelle sale italiane il 9 gennaio "City of Crime", il nuovo film prodotto dai visionari registi di "Avengers Endgame", col protagonista di "Black Panther", Chadwick Boseman. Andre Davis (Boseman) è un detective del Dipartimento di Polizia di New York che, dopo la morte di due poliziotti e la scoperta di una gigantesca cospirazione, si lancia in una vera e propria caccia all’uomo. Tgcom24 vi presenta una clip esclusiva.