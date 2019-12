Arriva al cinema "Qualcosa di meraviglioso": la vera storia del piccolo campione clandestino degli scacchi

Nel 2012 un ragazzino di dodici anni senza permesso di soggiorno divenne campione di Francia di scacchi under 18. E' l'incredibile storia vera e toccante di Fahim Mohammad raccontata nel film "Qualcosa di meraviglioso" di Pierre François Martin-Laval, in arrivo nelle sale dal 5 dicembre. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

Costretti a fuggire dal Bangladesh, Fahim e suo padre partono alla volta di Parigi. Al loro arrivo, cominciano una vera e propria corsa a ostacoli per ottenere asilo politico, con la minaccia di venire espulsi dalla Francia in qualsiasi momento. Grazie al suo dono per gli scacchi, Fahim incontra Sylvain, uno dei migliori allenatori di scacchi francesi che lo porterà al campionato nazionale dove si giocherà la possibilità di rimanere nel paese che ha accolto lui e suo padre.

Protagonisti l'esordiente Assad Ahmed (trovato per caso dopo una lunga ricerca) e Gerard Depardieu, che regala una nuova intensa prova d'attore nel ruolo di un burbero e carismatico insegnante di scacchi, Sylvain, ispirato al reale coach francese Xavier Parmentier, scomparso prematuramente per un tumore a 52 anni, nel 2016.

Parmentier è un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita a formare campioni in erba, allenando le nazionali giovanili francesi e insegnando gli scacchi ai bambini e ai ragazzi delle banlieue. Il maestro, insieme a Fahim, e alla scrittrice Sophie Le Callenec, aveva firmato anche il libro sul giovane campione prodigio, "Un re clandestino", uscito in Francia nel 2014 e in Italia nel 2015.

Parlando della storia di Fahim, Depardieu ha dichiarato a Telematin "Siamo tutti migranti. Per costruire insieme l'intelligenza di domani bisogna lasciarsi compenetrare da altre culture differenti e straordinarie". "Come il libro, spero che il film contribuisca a cambiare lo sguardo delle persone sui migranti", ha detto, commentando l'uscita, il vero Fahim, oggi 19enne.

