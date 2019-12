Addio ad Anna Karina, è stata la musa di Godard e della Nouvelle Vague

Addio ad Anna Karina, musa della Nouvelle Vague: guarda le sue foto IPA 1 di 9 IPA 2 di 9 LaPresse 3 di 9 LaPresse 4 di 9 LaPresse 5 di 9 LaPresse 6 di 9 LaPresse 7 di 9 LaPresse 8 di 9 LaPresse 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Si è spenta a 79 anni Anna Karina, attrice danese musa della Nouvelle Vague. Fu a lungo compagna di Jean Luc Godard, con cui girò la maggior parte dei film che le diedero la popolarità. Tra questi "Le petit soldat", "La donna è donna" (per cui vinse l'Orso d'argento a Berlino nel 1961) e "Bande à part". Fu anche cantante, in particolare in coppia con Serge Gainsbourg.