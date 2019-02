"Remi", il piccolo senza famiglia sbarca sul grande schermo

Torna " Remi ", uno dei classici per ragazzi di tutti i tempi. Il film diretto da Antoine Blossier, con Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen, Jonathan Zaccaï, con la partecipazione di Jacques Perrin e con Ludivine Sagnier, arriva nei cinema italiani il 7 febbraio. Tgcom24 vi offre in anteprima una clip esclusiva .

Una storia senza tempo, che ha stregato bambini di tutte le generazioni. Prima con il libro di Malot, poi con cartone animato giapponese andato in onda negli anni 80 (il primo in 3D da guardare alla tv con gli occhialini) e adesso sul grande schermo, con attori in carne e ossa.



Il film racconta le avventure di Remi e la sua vita al fianco del musicista girovago Vitali e dei suoi inseparabili compagni: il fedele cane Capi e la scimmietta Joli-Couer. Uno straordinario ed emozionante viaggio attraverso la Francia, fatto di incontri e nuove amicizie che porteranno Remi a scoprire le sue vere origini.