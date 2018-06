"La stanza delle meraviglie", alla ricerca di un sogno tra le pieghe del tempo

Ben cerca il padre che non ha mai conosciuto, Rose sogna una misteriosa attrice di cui raccoglie foto e notizie nel suo album. Qualcosa spinge i due ragazzi alla ricerca di quello che hanno perduto con una simmetria ipnotica. Dopo aver letto un titolo sul giornale Rose, sordomuta dalla nascita, fugge dalla sua casa nel New Jersey per raggiungere Manhattan nel 1927. Cinquant'anni dopo Ben, sordo anche lui e reduce da una tragedia personale, trova un indizio che lo spinge a fuggire dalle campagne del Minnesota.



Stessa meta: New York. Le loro scoperte attraversano anni di silenzio e di rimpianti mentre le due storie procedono parallele per poi intrecciarsi in maniera inaspettata in un visionario gioco di simmetrie, tra stupore e speranza. L'avventura che entrambi vivono li conduce in luoghi diversi e lontani dall'usuale realtà rassicurante, dove ad ogni angolo sembrano celarsi misteri sulle loro identità e sul mondo.



Il film è tratto dal romanzo del 2011 di Selznik che fa da sequel a "La straordinaria invenzione di Hugo Cabret" (portato sullo schermo da Martin Scorsese). L'adattamento è stato curato dallo stesso Selznik. Haynes torna a dirigere Julianne Moore, con cui ha già lavorato in "Safe", "Lontano dal paradiso" e "Io non sono qui".