"La casa delle bambole", al cinema il nuovo horror di Pascal Laugier

Le bambole sono da sempre simbolo di innocenza, ma posso tramutarsi in spaventose creature mortali come ci insegna "Chucky". Una strega, un orco e una bizzarra casa piena di bambole in mezzo al nulla sono al centro del film "La casa delle bambole - Ghostland" che arriverà nei cinema italiani il 6 dicembre. E' il nuovo horror di Pascal Laugier , già autore di "Saint-Ange" e "I bambini di Cold Rock". Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

Pauline e le due figlie adolescenti, Beth e Vera, ricevono in eredità una vecchia villa piena di cimeli e bambole antiche che rendono l’atmosfera casalinga tetra e inquietante. Durante la notte, due intrusi penetrano nella casa e prendono in ostaggio le ragazze. Pauline lotta disperatamente per la vita delle figlie e riesce ad avere la meglio sugli assalitori, ma il trauma di quella notte segnerà per sempre il destino delle ragazze. Mentre Beth riesce a reagire e a lasciarsi il passato alle spalle, diventando una scrittrice di successo, Vera invece non supera lo shock e si rinchiude nelle sue paranoie. Sedici anni più tardi Beth riceve una telefonata dalla sorella che le chiede aiuto. La ragazza ritorna così nella casa delle bambole dove scoprirà che l’incubo, in realtà, non è ancora finito…