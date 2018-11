"Il Re Leone", ecco il primo trailer del live action

Arriverà nelle sale italiane il 21 agosto 2019 il nuovo film Disney " Il Re Leone ", rivisitazione in chiave live action del successo d'animazione del 1994. Diretto da Jon Favreau , è r ealizzato con tecniche cinematografiche all'avanguardia per dare nuova vita ai celebri personaggi. "E' un'emozione grandissima per noi vedere questi personaggi tornare sul grande schermo in una veste completamente nuova" ha commentato Daniel Frigo, amministratore delegato di The Walt Disney Company Italia.

Il classico Disney del 1994 è uno dei più grandi successi nella storia del cinema d'animazione, con un incasso globale complessivo di 968.8 milioni di dollari. Quando uscì nelle sale, vinse un Oscar per la Miglior Canzone Originale grazie al brano "Can You Feel the Love Tonight" (composto da Elton John e Tim Rice) e uno per la Miglior Colonna Sonora (composta da Hans Zimmer), oltre a due Grammy Awards, mentre l'album della colonna sonora ha venduto oltre 14 milioni di copie. Nel 1997 la versione teatrale de Il Re Leone esordì a Broadway, vincendo sei Tony Awards: è stato messo in scena in tutto il mondo e tradotto in otto lingue e a distanza di oltre vent'anni rimane uno dei più grandi successi nella storia di Broadway.