"Artemis Fowl", ecco il trailer del nuovo film Disney diretto da Kenneth Branagh

Con l’aiuto della sua fedele guardia del corpo Leale, Artemis parte per ritrovare il genitore e così facendo scopre l’esistenza di un’antica civiltà nascosta: il mondo incredibilmente avanzato delle fate. Ipotizzando che la scomparsa di suo padre sia collegata in qualche modo a questo mondo segreto, lo scaltro ragazzino escogita un piano pericoloso che lo coinvolgerà in un duello di astuzia contro le potentissime fate.



Adattato per il grande schermo dal pluripremiato drammaturgo Conor McPherson, il film vede l’esordiente Ferdia Shaw nel ruolo del protagonista. Nel cast anche la vincitrice dell’Oscar Judi Dench ("Skyfall"), Josh Gad ("La Bella e la Bestia"), Nonso Anozie ("Cenerentola"), Miranda Raison ("Assassinio sull’Orient Express").



Kenneth Branagh ha realizzato il film con parte della squadra creativa che aveva già collaborato con lui in "Assassinio sull’Orient Express", tra cui il direttore della fotografia Haris Zambarloukos, lo scenografo Jim Clay, il compositore Patrick Doyle e la designer del make-up e delle acconciature Carol Hemming.