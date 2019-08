"5 è il numero perfetto": Toni Servillo e Valeria Golino tra amicizia e riscatto

Il regista Igort regala un piccolo affresco napoletano nell'Italia anni Settanta con " 5 è il numero perfetto ". Il film con Toni Servillo , Valeria Golino e Carlo Buccirosso che arriva nelle sale il 29 agosto e di cui Tgcom24 offre una clip in esclusiva è la storia di un’amicizia tradita. Ma anche di una seconda opportunità e di una rinascita.

Peppino Lo Cicero, camorrista di seconda classe in pensione, torna in pista dopo l’omicidio di suo figlio. Questo avvenimento tragico innesca una serie di azioni e reazioni violente ma è anche la scintilla per cominciare una nuova vita.