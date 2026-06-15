Asta record per Super Mario Bros, cartuccia originale venduta a 3 milioni di dollari

Il lotto, risalente alla fase di test di mercato condotta nella città di Los Angeles, testimonia il periodo iniziale dell'espansione commerciale di Nintendo sul suolo statunitense. Nell'agosto del 2021, un'altra copia sigillata di Super Mario Bros per Nes era stata scambiata tramite la piattaforma di investimento Rally per 2 milioni di dollari, stabilendo il precedente record assoluto. Poche settimane prima, nel luglio del 2021, un esemplare intatto di Super Mario 64 per Nintendo 64 era stato aggiudicato su Heritage Auctions per 1,56 milioni di dollari. Nello stesso periodo, anche il mercato relativo alla serie di Zelda ha segnato traguardi di rilievo, con la vendita di una copia della prima produzione di The Legend of Zelda per 870.000 dollari, confermando l'interesse verso le edizioni originali dei videogiochi che hanno segnato la storia.