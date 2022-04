"Sundown", il declino di una famiglia sullo sfondo di un Messico pieno di contraddizioni

Il film racconta la storia

Neil Bennett (Tim Roth)

Alice (Charlotte Gainsbourg)

, un uomo di mezz’età in vacanza ad Acapulco con la sorella. Sono gli eredi di una ricca famiglia britannica. La notizia improvvisa della morte della madre li costringe a rientrare in Inghilterra per il funerale, ma Neil, che per ragioni sconosciute da un po’ manifesta una sorta d’insofferenza nei confronti di tutto, finge di aver smarrito il passaporto. E rimane in Messico. Il delicato equilibrio della famiglia apparentemente affiatata, inclusi i fratelli Colin e Alexa (Samuel Bottomley, Albertine Kotting McMillan), viene sconvolto una volta per tutte e dà spazio a tensioni ribollenti.



Continuando la sua osservazione di individui e società sotto pressione, lo scrittore e regista

Michel Franco

("New Order") esplora le vette e le profondità di un Acapulco - e di una famiglia - che è più di quanto non possa sembrare. Svolgendosi in eleganti suite d'hotel e trasandati ritrovi per turisti di una località balneare eterogenea e stratificata, e mostrandoci la guerra psicologica di una dinastia precaria, "Sundown" si dipana con colpi di scena acuti e furtivi.

"Ho scritto il film durante una profonda crisi personale. Mi stavo chiedendo dove mi trovassi negli aspetti personali della mia vita e per la prima volta ho iniziato a pensare che la vita non è infinita e che le cose hanno una fine", spiega il regista, che racconta il perché della scelta di Acapulco come città in cui ambientare il film: "È un posto in Messico che conosco bene, avendoci viaggiato da giovane. Vedere quanto è cambiato mi spezza il cuore. Spesso è considerata una delle città più pericolose al mondo (...) Il suo decadimento simboleggia molto del declino più ampio del mio paese".



E la decadenza e le contraddizioni di Acapulco si rispecchiano nella dinamica familiare dei protagonisti: "Hanno tutti gli strumenti che dovrebbero avere, che provengono dal denaro, dall'istruzione, da una vita privilegiata, e tuttavia sembra che non significhino nulla, perché continuano a commettere gli errori più elementari, non riescono a comunicare l’uno con l’altro. Per me è sempre affascinante quanto si possa fare del male a qualcuno che si ama. Lo ripeto, queste sono persone che dovrebbero riuscire a trasmettere le loro idee e i propri sentimenti, ma continuano a rovinare tutto", sottolinea Franco, che aggiunge: "Questo film è su una famiglia in particolare, ma parla di questioni più ampie, come la disuguaglianza economica, l'interruzione delle comunicazioni, la violenza in molte forme..." e poi svela l'origine del titolo: "Il sole è vita e morte allo stesso tempo. Il sole è un filo conduttore in questo film e allo stesso tempo Neil si apre sempre di più al sole, ma non è necessariamente una buona cosa. Tuttavia, Neil sa esattamente quello che sta facendo, quindi è una contraddizione e questo mi piace".