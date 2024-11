Sun Kil Moon in Italia tra folk e intimità

Dopo aver pubblicato numerosi album con i Red House Painters, tra il 1992 e il 1999, Mark Kozelek, con il moniker di Sun Kil Moon, intraprende una carriera da solista. Nel 2003, "Ghosts of the Great Highway" è il primo album registrato con questo pseudonimo. Oltre agli apprezzamenti della stampa, diventerà anche uno dei suoi lavori più amati di tutta la sua carriera. Il 2005 è l’anno in cui fonda l’etichetta Caldo Verde Records, con la quale produce e pubblica album di numerosi artisti tra i quali Alan Sparhawk, Jesu e Kath Bloom. Il suo stile inconfondibile lo ha portato anche a contribuire a numerose colonne sonore televisive e cinematografiche. Celebre è la sua comparsa nel film di Steve Martin "Shopgirl". La musica di Kozelek spazia da brani acustici in cui il suono della chitarra fa da padrone, a collaborazioni con artisti del calibro di Will Oldham e Justin Broadrick/Jesu. L’interiorità che caratterizza i brani di questo artista statunitense trovano la massima espressione in "Benji" (2014) e "Universal Themes" (2015), due progettti che hanno ricevuto ampi consensi dalla critica internazionale. Kozelek ha anche pubblicato libri, una raccolta di fotografie e un album di spoken word. Il suo ultimo progetto discografico "Lunch in the Park" (2021), riflette sulla sua vita durante lockdown. Il disco, rilasciato a sorpresa il 26 febbraio 2021, trova l’artista alle prese tra arrangiamenti sincopati prosa, reading cantate e suoni ballad.