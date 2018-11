Sufjan Stevens ritorna in Italia: Milano lo attende con un tutto esaurito

Torna in Italia dopo anni di attesa Sufjan Stevens . E lo fa con una data unica, già tutta esaurita, al Teatro della Luna di Milano, il 21 settembre . Il concerto sarà l'occasione per presentare " Carrie & Lowell ", il nuovo album che prende il titolo dal nome della madre e del patrigno dell'autore: undici canzoni tra vita e morte e che parlano della lotta dell'artista per dare un senso alla bellezza e alla bruttezza dell'amore.

"Carrie & Lowell" è anche un ritorno deciso alla scrittura più soffusa ed acustica, dopo gli esperimenti multimediali che hanno portato il cantautore a confrontarsi a tutto tondo con l'avanguardia, approdando con successo anche nel circuito dei teatri off della East Coast. Anche gli esperimenti di natura più elettronica ed r&b possono essere messi in disparte e della liaison con Son Lux e Serengeti non c'è infatti traccia in questo nuovo lavoro.



Torna al suo universo mistico e al contempo casalingo Sufjan, a quell'essenzialità che ne aveva fatto un principe nello sterminato campo degli autori contemporanei. Un disco rassicurante, che trasmette fiducia, con undici canzoni che partendo da una fragile melodia trascendono in un solenne inno moderno.