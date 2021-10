Stromae è tornato, dopo 5 anni di silenzio ecco "Santé"

Avevamo perso le tracce di Stromae da molto tempo. Ora, a sorpresa, dopo oltre 5 anni di silenzio, pubblica un nuovo singolo intitolato "Santé" : un ritmo ispirato a quelli popolari colombiani con influenze electro, che vuole essere "un tributo alla working class, un brindisi a tutte le persone che non vengono mai festeggiate". Stromae è tra gli artisti internazionali più amati nel nostro Paese, dove è stato accolto tra il 2013 e il 2014 dal pubblico e dalla critica in modo più che entusiastico per l’innovativo mix di chanson française, hip hop, pop ed elettronica che caratterizza da sempre la sua produzione artistica.

Produttore, cantante, autore, compositore, performer e regista belga di origini ruandesi si è imposto all’attenzione del grande pubblico nel 2009 grazie alla hit mondiale “Alors on danse", tratta dal disco di debutto "Cheese", che ha raggiunto la vetta della classifica in 15 Paesi. Il successo mondiale arriva però nel 2013 con la pubblicazione del secondo album "Racine carrée", con oltre 5.6 milioni di copie vendute nel mondo.

Michael Ferire

Già sull'onda della notorietà e del suo particolare mix musicale, partecipa al Festival di Sanremo 2014. Un palco che gli porta sicuramente molta fortuna dalle noste parti: l'album arriva al primo posto della classifica di vendita, un vero e proprio record assoluto dato che non era mai accaduto nella storia in Italia che un disco interamente in lingua francese conquistasse la vetta.

Nonostante sia sparito dalle scene da un po' di tempo, la musica di Stromae non ha mai avuto un momento di oblio come dimostra il successo ottenuto quest’anno da “Alors on danse” su Tik Tok dove oltre 4,6 milioni di video sono stati creati questa estate utilizzando questo brano (che è nella top5 dei brani più utilizzati su Tik Tok con 7 miliardi di view). Questo successo ha riportato il brano anche nelle classifiche digitali di paesi come Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Austria, Arabia Saudita.