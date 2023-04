Stromae annulla il tour per motivi di salute: "Devo ammettere i miei limiti"

Stromae ha annunciato la cancellazione di tutti i suoi concerti fino alla fine di maggio per motivi di salute, in un comunicato diffuso sui social.

"Mi sono reso conto che il mio attuale stato di salute non mi permette di venire a conoscervi tutti al momento", ha scritto ai suoi fan una dichiarazione sia in inglese che in francese, esprimendo la sua tristezza per questa decisione "Condivido con voi con rammarico questa notizia che mi riempie di tristezza, ma devo ammettere i miei limiti". Stromae aveva già cancellato sei date di concerti nelle ultime due settimane.