Stop concerto Jovanotti, la procura di Vasto apre un fascicolo

La procura di Vasto ha aperto un fascicolo, per ora intestato ad "atti relativi", sulla vicenda del concerto saltato di Jovanotti a Fosso Marino. Si tratta di un atto dovuto dopo le varie denunce e per il momento, in attesa delle indagini, non risulterebbero né indagati né ipotesi di reato. Lo spettacolo annullato è stato preceduto da numerose proteste di carattere ambientalistico.