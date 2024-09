"I Wrote Your Name (Upon My Heart)" offre una intensa struttura ritmica in cui chitarra e percussioni interagiscono in maniera fluida e continua e un groove accattivante, che mescola sonorità moderne e tradizionali. Il "beat di Bo Diddley", a cui si ispira, ha alimentato alcune delle canzoni più trascinanti dell'intero canone della musica rock fin dalle sue origini africane occidentali, passando per la sua incarnazione all'interno della musica latina, fino al singolo omonimo di Bo Diddley del 1955 da cui prende il nome. Con il contributo musicale di Dominic Miller alla chitarra, Chris Maas alla batteria e Martin Kierszenbaum all'organo, Sting canta, suona il basso e la chitarra elettrica. E sono in molti a pensare e sperare che il brano sia, oltre che un nuovo tassello dell'evoluzione artistica del musicista, anche il preludio di possibili ulteriori novità discografiche. "I Wrote Your Name (Upon My Heart)" è prodotta da Martin "Cherry Cherry Boom Boom" Kierszenbaum, con il mix di Robert Orton e masterizzata da Gene Grimaldi.