Stevie Wonder compie 70 anni, auguri a un genio della musica
© Italy Photo Press | Stevie Wonder (20 luglio)
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© Ansa
Per festeggiare il mezzo secolo di Songs in the Key of Life, Stevie Wonder ha deciso di fare le cose in grande e tornare sul palco del Madison Square Garden di New York e riproporre dal vivo tutte le tracce del disco, uno degli album che hanno ridefinito la musica soul e pop. L'appuntamento è fissato per il 19 novembre ma i biglietti sono già andati esauriti.
Il concerto newyorkese sarà un appuntamento unico, pensato proprio per festeggiare il cinquantesimo anniversario di Songs in the Key of Life. L'evento ha già registrato il tutto esaurito e a testimoniare l'attesa ci sono anche i prezzi raggiunti dai biglietti, che hanno superato i mille dollari. Un dato che racconta la portata dell'evento e l'interesse suscitato da una serata destinata a riportare sul palco un intero capitolo della storia della musica.
La celebrazione non si fermerà comunque a New York. Wonder sarà protagonista anche di altre tappe negli Stati Uniti con il suo Songs in the Key of Life Performances - 50th Anniversary Tour. Per il 2026, l'unico appuntamento oltreoceano previsto sarà invece nel Regno Unito.
© Italy Photo Press | Stevie Wonder (20 luglio)
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Pubblicato dalla Motown il 28 settembre 1976, Songs in the Key of Life è il diciottesimo album in studio di Stevie Wonder. Il disco raggiunse la vetta della Billboard 200 negli Stati Uniti, dove rimase al primo posto per 14 settimane. Il successo attraversò anche l'Europa: primo posto in Olanda e Francia, secondo nel Regno Unito e in Italia. Ottimi risultati arrivarono inoltre dalla Nuova Zelanda, dove si piazzò quinto, dalla Norvegia, con il sesto posto, e dalla Svezia, dove raggiunse la nona posizione.
L'importanza di Songs in the Key of Life non si misura soltanto attraverso le classifiche o il successo commerciale. Nel 1977 l'album conquistò il Grammy Award come Album dell'anno, uno dei riconoscimenti più prestigiosi dell'industria discografica. Un ulteriore attestato del suo valore è arrivato nel 2005, quando il disco è stato inserito nel National Recording Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. La motivazione ne riconosceva il significato culturale, storico ed estetico, sottolineando il ruolo dell'opera nel patrimonio musicale americano.