Per festeggiare il mezzo secolo di Songs in the Key of Life, Stevie Wonder ha deciso di fare le cose in grande e tornare sul palco del Madison Square Garden di New York e riproporre dal vivo tutte le tracce del disco, uno degli album che hanno ridefinito la musica soul e pop. L'appuntamento è fissato per il 19 novembre ma i biglietti sono già andati esauriti.