Come sta Steve Buscemi

A proposito dell'incidente, l'addetto stampa di Buscemi ha raccontato che l'attore starebbe bene: “Steve Buscemi è stato aggredito a Mid-Town Manhattan. Un’altra vittima di un atto di violenza gratuito in città. Sta bene e apprezza gli auguri di tutti, anche se è incredibilmente triste per tutti quelli a cui è successo mentre camminavano per le strade di New York”.