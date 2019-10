Stefano De Martino compie 30 anni: la sua vita tra amore e successi

Stefano De Martino ha mosso i primi passi nel mondo della danza a soli dieci anni. Campano doc, di Torre Annunziata, il ballerino quest'anno compie 30 anni. Nato il 3 ottobre del 1989, Stefano è diventato popolare nel 2009 con la partecipazione al programma televisivo "Amici di Maria de Filippi".

Arrivato al quinto posto, De Martino ha vinto un contratto con la “Complexions Contemporary ballet” che gli ha permesso di esibirsi in Nuova Zelanda, in Australia e alle Hawaii. Della sua partecipazione al reality di Canale 5, oltre alla sua bravura, ciò che è rimasto impresso nel ricordo dei telespettatori è la storia d’amore con la cantante Emma Marrone. I due compagni di “scuola” sono rimasti insieme per 2 anni prima che la relazione si interrompesse bruscamente.

Stefano infatti, nel 2012, si è innamorato della showgirl Belén Rodríguez proprio mentre lavorava come ballerino professionista nel programma di Maria De Filippi. I due poco dopo, il 20 settembre del 2013, si sono sposati e nell'aprile dell'anno seguente è nato il loro primo figlio: Santiago. Stefano e Belén, però, si sono separati nel 2015 e, dopo una crisi durata 3 anni, adesso sembrano aver ritrovato la stabilità insieme.

Nel frattempo De Martino ha ampliato le sue competenze e, negli ultimi anni, si è cimentato anche nella conduzione di alcuni programmi televisivi. Tra i quali dicordiamo "L'isola dei Famosi" e "Pequeños gigantes".