La nuova storia sull'ex contrabbandiere, in lavorazione dal 2020, sarebbe dovuta essere una serie

Ha vestito i panni di Lando Calrissian in "Solo: A Star Wars Story" del 2018, diventando rapidamente un beniamino dei fan. Il successo ha spinto Disney a iniziare a lavorare nel 2020 a una serie spin-off dedicata a lui. Ma ora i piani sono cambiati. Dopo che Stephen Glover, fratello della star, lo aveva anticipato nel corso di un podcast, la Lucasfilm ha confermato a Variety che Lando sarà un lungometraggio.

Il nuovo film Da qualche settimana era trapelata la notizia che Donald Glover e il fratello Stephen erano al lavoro sulla sceneggiatura della serie dopo l'abbandono di Justin Simien già da maggio, prima dell’inizio dello sciopero della Writers Guild of America. La serie su Lando era nei progetti di Disney dal 2020, due anni dopo che l'attore aveva impersonato una versione più giovane del personaggio che nella trilogia originale era interpretato da Billy Dee Williams) nel film del 2018 su Han Solo. Ospite del podacast Pablo Torre Finds Out, Stephen Glover ha rivelato: "Non si tratta di uno show. Al momento, l'idea ricorrente è quella di fare un film. La questione, però, è che a causa degli scioperi tutto può cambiare".

I prossimi film di Star Wars Ad aprile è stato annunciato che la saga di "Star Wars" si sarebbe arricchita di 3 nuovi film. La notizia era stata annunciata durante la Star Wars Celebration a Londra da Kathleen Kennedy, dopo che era stata confermata la cancellazione di due pellicole in produzione. Gli episodi saranno diretti rispettivamente da James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy e saranno ambientati nel passato (25mila anni prima degli eventi raccontati nei 9 capitoli della saga ufficiale), nel "presente" (l’epoca di "The Mandalorian") e nel futuro (15 anni dopo l’ascesa di Skywalker). Quello con Donald Glover sarà quindi il quarto.

I progetti di Donald Glover Dopo la fine della sua serie "Atlanta" dopo quattro stagioni, Donald Glover è tornato quest’anno alla serialità con uno show nuovo tra horror e satira, "Sciame". E inoltre è al lavoro su un reboot della spy-comedy "Mr. & Mrs. Smith", in cui reciterà accanto a Maya Erskine.