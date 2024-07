Caso stalking ad Angelica Schiatti: la Warner licenzia Morgan

Angelica Schiatti ha denunciato Morgan per stalking e diffamazione. La prima udienza è stata il 10 ottobre 2023 e la prossima è fissata per il 23 settembre. Sul suo profilo Angelica ha raccontato: "Sono stata in silenzio quattro anni e continuerò a restarci (tanto sono i fatti che parlano per me), sperando che la giustizia possa fare il suo corso in tempi umani", e ha proseguito poi lamentando di sentirsi abbandonata da chi dovrebbe tutelarla, lo Stato: "Questa mia è la condizione di una donna che trova il coraggio per denunciare in Italia, che cerca di difendersi e di tutelare la propria dignità e che non dovrebbe mai essere lasciata sola", e conclude la cantautrice: "Questa mia è la condizione di una donna che trova il coraggio per denunciare in Italia, che cerca di difendersi e di tutelare la propria dignità e che non dovrebbe mai essere lasciata sola". Dopo che la vicenda si è diffusa sui social, la cantautrice ha ricevuto tanta solidarietà da colleghi e amici come Tommaso Paradiso, Levante, Ermal Meta, Aurora Ramazzotti, Baby K.