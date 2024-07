Da Cosmo a Mount Kimbie per Spring Attitude, festival internazionale di musica e cultura contemporanea

Sabato 14 settembre si viaggia su sonorità post-rock e punk, passando per il cantautorato, fino all’elettronica visionaria e da ballare fino a notte fonda. Bizzarra formazione svedese che è prima di tutto uno specchio deformante della nostra società, i Viagra Boys sono un sestetto esplosivo, composto da musicisti jazz di formazione classica, tatuatori amanti del karaoke e veterani della scena hardcore. Ci saranno anche i Bar Italia, dopo il loro ultimo album "The Twits" intriso di slacker-rock dalle trame psichedeliche, con un’estetica lo-fi, di recente hanno pubblicato l’ep "The Tw*ts". Visionario e d’avanguardia è il mondo musicale dei Mount Kimbie, che in occasione del loro ultimo album "The Sunset Violent" si sono fatti un giretto in California per tornare con un’elettronica contaminata da sonorità indie e atmosfere shoegaze. Illuminata dall’aurora boreale è l’elettronica dei Kiasmos, il progetto di Ólafur Arnalds e Janus Rasmussen che dopo un’assenza lunga 5 anni torna a esibirsi dal vivo per un serie di esibizioni segnati da una spasmodica attesa. Dopo il set della scorsa edizione si balla con il collettivo franco-algerino Acid Arab con la loro miscela di elettronica occidentale e sound provenienti dall’Oriente; e con la techno militante della dj e producer femminista palestinese Sama’ Abdulhadi, protagonista dei migliori festival in giro per il mondo tra cui Coachella, Glastonbury e Circoloco. È pronto a lasciare il segno Motta con un live energico e intimo, in tour con l’ultimo album "La musica è finita". Altro grande ritorno a Spring Attitude è quello di Whitemary con il suo concentrato di elettronica. Artista in continuazione evoluzione porta live in anteprima il nuovo album "New Bianchini" in uscita dopo l’estate. Una prima volta al festival è quella di Emma Nolde, tra le più raffinate cantautrici italiane. Non mancheranno nel far agitare il pubblico di Spring Attitude il progetto cult dell’underground italiano Bobby Joe Long’s Friendship, e il sound adrenalinico e impossibile da incasellare, tra punk, dance, klezmer e mille altre influenze degli inglesi Fat Dog. Sul palco anche la voce viscerale e la penna ricercata di Gaia Morelli con il suo album d’esordio "La natura delle cose", e il respiro musicale nato sulle pendici del Vesuvio che si muove tra cantautorato, nu-disco e psychedelic pop di Anna and Vulkan.