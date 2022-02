Spotify: Joe Rogan nella bufera anche per frasi razziste ma i suoi podcast resistono

IPA

Per Spotify non è un momento tranquillo e ancora una volta al centro delle polemiche c'è Joe Rogan. Il mattatore del podcast più ascoltata della piattaforma stavolta è stato accusato dalla cantante India Arie di aver usato decine di volte la parola "negro", uno dei termini più offensivo per gli afro-americani. Il ceo di Spotify, Daniel Ek, ha condannato "con forza" Rogan, ma non per questo gli mette il bavaglio: "Dispute come queste sono inevitabili se vogliamo diventare la piattaforma globale per contenuti audio" ha detto l'amministratore delegato