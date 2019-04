Spinelli debutta con "Non ti vedo più". Per il video, del quale è autore, ha preso ispirazione anche dal film di Michel Gondry "Se Mi Lasci Ti Cancello". Nel testo cita anche uno dei suoi registi preferiti "Come un film di Dolan" rimandando alla sua poetica drammatica in cui racconta i rapporti umani tra passione e libertà. Tgcom24 offre la clip in esclusiva.