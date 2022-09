Spice Girls, i ricordi di Mel C: "Mel B era invidiosa e mi bullizzava"

A rivelarlo Mel C, che nella sua autobiografia "Who I Am: My Story" ha ammesso di essere stata bullizzata da Mel B quando la band era all'apice del successo. "Probabilmente ci fu uno scontro di personalità perché più ero gentile, più questo la faceva irritare", ha raccontato la cantante a "The Sunday Times".

Uno dei momenti più turbolenti del loro rapporto fu durante un viaggio a Los Angeles, quando al culmine di un'accesa discussione vennero separate da Geri Halliwell.



"Posso ancora vederci nei nostri morbidi accappatoi bianchi al Four Seasons di Los Angeles", ha raccontato Mel C. "Tornammo al bar e ovviamente era una di quelle notti in cui c'era un bel po' da bere. Geri cercò di farci riappacificare, ci prese da parte ma alla fine si beccò un pugno in faccia".

Ora le liti degli Anni Novanta sono acqua passata e le cinque vanno d'amore e d'accordo. Prova ne è che Mel C è stata invitata al matrimonio di Brooklyn Beckham, primogenito di Victoria.

"Ci amiamo dal profondo del cuore, anche se qualche volta probabilmente avremmo voluto ucciderci. Noi cinque sappiamo che individualmente non avremmo mai realizzato quello che abbiamo fatto insieme e siamo grate le une con le altre per questo", aveva raccontato Mel C a "Daily Mail".

"Quando siamo insieme possiamo diventare infantili e certamente ci facciamo impazzire a vicenda. Ci sono ancora momenti in cui le cose esplodono, ma si risolve tutto in fretta", aveva ammesso Sporty Spice. "Non litighiamo mai davvero, ci concediamo gli spazi che ci servono. Può sembrare sdolcinato ma non siamo solo colleghe o amiche, siamo una famiglia".