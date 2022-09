Venezia 79, Harry Styles: "Mi piace sia cantare sia recitare... potrei continuare a fare l'attore"

A Venezia 79 è arrivato anche Harry Styles.

E' lui il divo del giorno, accolto dalla folla con entusiasmo. Il cantautore britannico, ex frontman della band One Direction, ne ha parlato in occasione della presentazione del film fuori concorso "Don't Worry Darling" di Olivia Wilde. Un thriller psicologico in stile metà secolo con un cast stellare, tra cui Florence Pugh e Chris Pine. Interrogato sul suo ruolo di attore il divo ha detto: "Continuare a recitare? In realtà ancora non lo so. Mi piace sia cantare sia recitare, entrambe le professioni sono belle e divertenti. Mi piace essere presente in questi due mondi e sono sicuro che ci saranno delle nuove opportunità anche nel cinema. Ma ora francamente non lo so cosa accadrà".