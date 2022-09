Venezia 79, al Lido le trans di Andrea Pallaoro emozionano il pubblico| Leone d'oro alla carriera a Paul Schrader

Ottima anche l'accoglienza per "Argentina, 1985", il film di Santiago Mitre. Commossa la protagonista del film di Pallaoro, Trace Lysette, per la prima volta nel ruolo principale di un film, quasi un traguardo per l'attrice transessuale che vorrebbe in futuro, ha detto, essere considerata "senza etichette, categorie e cercata nei cast al pari di altre donne. Il Leone d'oro alla carriera va invece a Paul Schrader, lo sceneggiatore di "Taxi Driver", il regista di "American Gigolò", "Il collezionista di carte" e del nuovo bel thriller "Master Gardener", con Joel Edgerton fuori concorso.

"Ho lavorato tanto, so di meritarmelo, penso sia arrivato il momento di uscire dai pregiudizi", così dichiara Lysette, che al Lido ha portato, per il suo vissuto e il racconto della sua esperienza (una transizione sessuale completata, documenti ancora al maschile), il tema dell'identità di genere, disseminato in tanti film, incluso il film del giorno di oggi,

con una adolescente, Adriana, che rifiuta il suo nome e ostinatamente esalta il mascolino che è in lei. Sempre oggi è atteso anche "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa, conche corre nella sezione Orizzonti.





Monica è il racconto di un tempo da recuperare, quello lontano dalla famiglia, e di un ricongiungimento da fare dopo tanti traumi: Monica dalla California ritorna dopo tanto tempo a casa nell'Ohio, al capezzale della madre morente che l'aveva rifiutata, e nell'abbraccio c'è la liberazione e il perdono. "Racconto un'eroina moderna, un personaggio pieno di coraggio e generosità che riesce a perdonare di essere stata abbandonata. E' una trans, ma questo se all'inizio e' stata una molla della storia, basata su vicende che conoscevo come quella di una persona a me cara o la stessa Trace, poi - ha detto Pallaoro - durante il film è passato quasi in secondo piano e la storia diventa quella di una figlia che trova la madre e la famiglia dopo tanta assenza, la memoria che la mamma malata ha perso diventa il centro di tutto e l'accettazione dell'altro ossia il fondo delle relazioni umane".

Se Monica è un ritratto intimo, "Argentina, 1985",che ha avuto una strepitosa accoglienza al Lido, è un epico tributo al Pm Julio Strassera e al suo gruppo di giovanissimi inesperti avvocati che riuscirono a far dare l'ergastolo a Videla e agli altri colonnelli della dittatura argentina nel processo a Buenos Aires del 1985 che di fatto inaugurò la democrazia in Argentina., che interpreta Strassera, è da applausi, una ipotetica Coppa Volpi (come del resto la Lysette di Monica) e il film, tra commozione e persino risate, lascia il segno di un cinema civile "necessario", incalzante come "Spotlight", doveroso per la memoria delle 30mila vittime delle torture, come i fazzoletti bianchi delle madri di Plaza de Mayo portati dagli attori sul red carpet. "Non c’è' famiglia in Argentina - ha detto il protagonista Darin - che non abbia vissuto qualche sparizione, qualche episodio terribile, dolori, tutti i santi giorni succedeva qualcosa, era il terrorismo di Stato e tutti sapevano, per quanto nessuno, almeno fino al processo del 1985 e alle prove schiaccianti che vennero fuori, pensava che potesse essere stato davvero cosi' feroce".che nel film è la moglie del pm, quasi si commuove: "Ho vissuto la dittatura, è come un tatuaggio sul mio corpo, puoi non pensarci ma è dentro di te".

Durante la cerimonia per il Leone d'oro alla carriera alo sceneggiatore di "Taxi Driver", il regista di "American Gigolò", "Il collezionista di carte" e del nuovo bel thriller "Master Gardener", con Joel Edgerton fuori concorso, ha detto: "Il Leone d'oro me lo sono meritato - ha detto ironico il cineasta che lo riceve dacoprotagonista del film - anche solo per il fatto che, oltre a scrivere e dirigere i film, li ho spesso anche prodotti, un modo, quest'ultimo, per realizzare questi piccoli miracoli che sono appunto i film". Il regista, classe 1947, si dice ossessionato dal personaggio di, interpretato da De Niro in "Taxi Driver", che torna in vita nei panni di Narvel Roth (Edgerton) in Master Gardener, in sala con Movies Inspired.