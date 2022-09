"Il diario veneziano" di Tgcom24 dalla Mostra del cinema

Leggi Anche Venezia 79, i film più attesi al Lido

2 settembre

- L'arma segreta del cinema è l'autoironia, praticata da sempre dai veri, grandi talenti (assieme all’umiltà). Da Fellini a Bergman, da John Wayne ad Alberto Sordi, i grandi maestri del cinema sono ben consapevoli di essere innanzitutto degli intrattenitori al servizio del proprio pubblico che paga per vedere i loro film. In questa Mostra del Cinema, che trattiene il respiro sotto il peso (che dovrebbe essere una spinta) dei propri 90 anni appena compiuti, l'autoironia è quella della due volte premio Oscar Cate Blanchett che, davanti alla standing ovation di sei minuti per la sua performance nel film "Tar", sussurra "bene, adesso andiamo a bere qualcosa2. O la semplice leggerezza di un altro Premio Oscar, il talentuoso Alejandro Inarritu, che alle osservazioni sull'evidente influenza di Fellini nelle tre ore del suo film autobiografico "Bardo" (come "8 1/2 "lo fu per Federico Fellini) risponde con un sorriso "ma Fellini è un santo protettore!", mentre suona quanto meno originalissima la frase di Lars Von Trier (collegato in streaming a causa del Parkinson) "la solitudine è un piacere". Nella puntata del 31 agosto accennavamo all'ufficializzazione del "fidanzamento" tra la Mostra e Hollywood dopo cinquant’anni di diffidenza americana - a favore di Cannes - mentre questo ultimo decennio, invece, ha visto ii palese corteggiamento di Los Angeles verso il Lido. La ragione di questa totale inversione di rotta? Semplice. Dal 2011 con "Il Cigno nero" di Darren Aronofsky, i grandi film USA che aprono la Mostra, o anche soltanto presentati al Lido, sono stati premiati con uno o più Oscar subito dopo. La lista è lunga, e continua con "Gravity" di Alfonso Cuaròn, "Birdman" di Inarritu e ancora "La forma dell’acqua" di Guillermo Del Toro via dicendo di capolavoro in capolavoro. Ecco allora che l'Academy Awards , che gli Oscar li assegna dal 1929, si è decisa fare il grande passo, inviando al Lido il proprio Direttore Generale Bill Kramer in una sorta di gemellaggio/rito propiziatorio e molto divertente con i vertici della Mostra. Morale: qual è l'algoritmo scientifico che governa il mercato e gli investimenti finanziari del cinema mondiale? La scaramanzia. Ci chiede come sempre la linea il nostro inviato al fianco delle star Roberto D’Antonio, ideologo degli hair stylist: "Ho ricevuto un messaggio da Cate Blanchett in cui questa donna straordinaria si è quasi scusata con me, dispiaciutissima per non essere riuscita a farmi curare il suo look anche questa volta come tutte le altre in cui è stata al Lido. E' in tour per il suo film con un team che la segue in tutte le tappe, compreso il festival di Telluride (negli USA, ndr). Adoro Cate e ho già pronta una proposta per lei per la prossima volta". A domani.

1 settembre

- Melancholia, per citare Lars Von Trier che ieri presentava a Venezia la sua prima serie tv: si perché sembra una strana Mostra del cinema questa del 90esimo anniversario. La novità che colpisce immediatamente è la presenza dei fan a bordo red carpet, ma la festa latita, l'entusiasmo è trattenuto e la riposta è duplice. Da un lato il film di apertura, "White Noise" con Adam Driver (il pubblico italiano lo conosce: era Maurizio Gucci in "House of Gucci", ma di sicuro non è Tom Cruise né Johnny Depp né George Clooney), richiama con le sue due ore dedicate alla paura della morte le attuali condizioni di pesante incertezza che stiamo vivendo e sulle quali ha posto il suo inesorabile, tristissimo commento anche Volodimir Zelensky in collegamento con la serata di apertura. Dall’altro, con le sale cinematografiche ridotte ai minimi storici e ormai scavalcate completamente da tv e piattaforme, la sensazione generale è quella del Titanic cinque minuti prima dello scontro con la montagna di ghiaccio. La domanda è: l'iceberg si può ancora evitare ? Il distacco del pubblico dai film che non sono immediatamente visibili a casa (e con costi infinitesimali rispetto al biglietto del cinema) è recuperabile, a favore dei cinema ? E' possibile andare contro il progresso tecnologico ? Domande che girano per il Lido come i piccioni a Piazza San Marco. Oggi due film in concorso (23 in totale di cui 5 italiani) per palati fini: "Tar" (sul cui titolo abbiamo scherzato nella puntata di ieri) con Cate Blanchett, e "Bardo", del genio messicano Inarritu, che sembra sempre più lontano - come appeal - dai capolavori "Bird Man" e "The Revenant" (entrambi premi Oscar). Basteranno a scaldare un po' gli animi ? Nel frattempo arrivano gli appunti di Roberto D'Antonio, il re degli hair-stylist che ieri si è dedicato al look delle produttrici italiane trasformandole in altrettante principesse: Federica e Paola Lucisano, Tilde Corsi, Francesca Cima e Marta Donzelli, ad esempio "anche se la più chic era Roberta, meravigliosa"! Be’, parlando di Roberta Armani, la nipote di Re Giorgio, non poteva che essere così. Nomen omen.

31 agosto

- "Venezia è una vecchia signora, affascinante ma con l'alito cattivo2. La definizione magistrale è di Dino Risi, il regista del Sorpasso, e risale ad almeno trent’anni fa. Figurarsi oggi, che la Mostra del Cinema consolida con i suoi 90 anni (fu inaugurata il 6 agosto del 1932) il proprio primato mondiale come più antico festival della Storia del Cinema (il secondo, Cannes, si aprì solo nel 1946). Tra la guerra e le chiusure dovute alle contestazioni sessantottine, le edizioni sono 11 in meno rispetto agli anni. Ecco spiegato l’apparente contraddizione tra il 90esimo compleanno e la 79esima edizione della Mostra. Tra le note festivaliere di questo primo giorno, oltre al ritorno in massa dei fans a bordo passerella, l’arrivo di una sinceramente emozionata Julianne Moore, premio Oscar e Presidente della Giuria accolta tra le braccia del Direttore della Mostra Alberto Barbera con relative foto scattate dai paparazzi urlanti, la sontuosa festa di preapertura offerta all’Hotel Danieli dalla rivista top dello showbiz internazionale "Variety" su cui si è pronunciato con un filo di sarcasmo lo storico ex Presidente della Biennale Paolo Baratta: “Ci hanno snobbato per decenni scrivendo che la Mostra era dominata dalla politica e le nostre selezioni dei film erano frutto di compromessi sospetti. Oggi scrivono che siamo il non plus ultra dei festival mondiali. Una piccola soddisfazione per tutti gli splendidi addetti che realizzano ogni anno la Mostra del Cinema”. La star dell’antivigilia è stata la ex-prostituta nigeriana protagonista di "Princess2, che, grazie a questo film autobiografico dell’italiano Roberto De Paolis, ha commosso la stampa dichiarando che “prima del film ero una cosa, e dopo finalmente sono diventata un essere umano!”. Il nostro inviato nelle inaccessibili stanze dei vip, l’hair stylist Roberto D’Antonio, è già al lavoro col suo staff, scambiato per un importante produttore dal personale del Danieli, si è ritrovato a farsi fotografare dal personale dell’hotel. Sulla bocca di tutti Cate Blanchett, in arrivo al Festival col film "Tar" (si prevedono ricorsi amministrativi al TAR di Venezia per l’omonimia), in copertina su un diffuso settimanale italiano così “rinnovata” da somigliare a Laura Pausini quando aveva vent’anni. La star più attesa ? Il virologo Matteo Bassetti, che sbarcherà il 2 settembre per la festa di "Diva e donna". A domani.