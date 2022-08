Venezia 79, tutto pronto per la Mostra del Cinema: la madrina Rocío Munoz Morales è arrivata al Lido

Con l'arrivo al Lido della madrina Rocìo Munoz Morales può dichiararsi pronta la manifestazione, che prenderà il via ufficialmente mercoledì 31 agosto e terminerà sabato 10 settembre. L'attrice spagnola, raggiante in una mini tutina bianca e nera, è arrivata in motoscafo e al suo approdo ha esclamato: " Ciao Venezia, ciao Italia, grazie a tutti ".

Rocìo è stata accolta all'imbarcadero dell'Hotel Excelsior dal direttore dell'evento

Alberto Barbera

una grande emozione, una gioia infinita

. "Benvenuta Rocío - le ha detto -. Ti aspettavamo con grande piacere". "E' un onore per me essere qui - ha replicato la madrina della Mostra -. E' bello, bello, bello, più bello di quanto immaginassi. Questo è un luogo magico. Per me è".

L'attrice ha poi espresso pubblicamente tutto il suo amore per l'Italia. "

Io amo follemente questo Paese

. Era il mio destino vivere in questo bellissimo Paese. Sono fiera di essere alla Mostra del Cinema, sono fiera di essere in Italia".

Classe 1988, Rocìo Munoz Morales è nata a Madrid dove, nel corso degli anni, ha studiato ballo, giornalismo e infine recitazione. Dal 2011 è legata sentimentalmente a

Raoul Bova

, con il quale ha avuto due figlie: Luna, nata nel 2015, e Alma, nata nel 2018. I due non sono sposati perché, ha spiegato l'attrice, "è lui a dovermelo chiedere, sono tradizionalista". Diverse le esperienze in campo artistico in Italia. Dalla partecipazione al Festival di Sanremo nel 2015, alla serie tv "Un passo dal cielo", fino ad arrivare alla co-conduzione di una puntata de Le Iene nell'ultima edizione. E ora la prestigiosa occasione: madrina alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia. Senza dubbio tutti gli occhi saranno puntati su di lei.