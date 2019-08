Alessandra Mastronardi: "A Venezia sarò una madrina super cinefila"

Elegantissima in tailleur pantaloni, Alessandra Mastronardi illumina con il suo sorriso il lido di Venezia. L'attrice 33enne è la madrina del festival del cinema di " Venezia 76 ": "Alterno momenti di ordinaria follia a calma e gioia, oscillo tra l'ansia e lo stress. Tornerò calma penso dopo il 7 settembre". Il suo discorso inaugurale "racconterà il grande amore per il cinema, è giusto non metterci altro, non contaminarlo con la politica".

La Mastronardi, debutto da ragazzina a 14 anni con la serie tv Rai "Amico Mio 2" e poi il successo subito dopo con "I Cesaroni", professa un grande "fanatico amore per il cinema. Riuscirò a stare a Venezia tutto il periodo e il mio programma prevede di non perdere neppure un film del concorso. Sono una madrina cinefila al 1000 per 1000".

Dal successo italiano a quello internazionale, Mastronardi (che abita a Londra con il fidanzato, l'attore scozzese Ross McCall) può vantare nel curriculum parti in film come "To Rome with Love" di Woody Allen, "The Tourist" di Evan Oppenheimer, "Life", per la regia di Anton Corbijn in cui interpreta di Anna Maria Pierangeli, la serie americana su Netflix "Master of None".

La vedremo a ottobre nella terze serie dei Medici, al cinema in "Si muore solo da vivi" con Alessandro Roja, Francesco Pannofino e Neri Marcorè e a novembre tornerà sul set per l'ultimo capitolo, il terzo dell'Allieva.

"Qui a Venezia attendo con grande curiosità soprattutto tre film: Martin Eden di Pietro Marcello, Marriage Story di Noah Baumbach e Joker di Todd Phillips, ma dico la verità non vedo l'ora di stringere la mano a tutti. L'incarico di madrina mi ha in un certo senso rappacificata, mi ha dato finalmente la soddisfazione per la strada fatta in questi anni, è un riconoscimento di aver lavorato bene e per la prima volta sono contenta di me stessa e questo per me è una cosa complicatissima. Diciamo che da oggi in poi mi sento al nastro di partenza" conclude la Mastronardi.