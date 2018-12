Da Lady Gaga a Cesare Cremonini, i grandi live che hanno animato il 2018

Tutto esaurito al Forum di Assago per Lady Gaga, che il 18 gennaio ha portato il "Joanne World Tour" in Italia. Lo show, inizialmente previsto per settembre 2017, aveva subito uno slittamento a causa di guai fisici della cantante. E a gennaio era partita anche l'avventura live dell'inedito trio Nek, Renga e Max Pezzali. Una serie di concerti in giro per l'Italia, che sono stati poi racchiusi in un disco uscito a marzo. Ad aprile è arrivato in Italia Bob Dylan, che a Roma si è esibito per tre serate all'Auditorium Parco della Musica di Roma, prima di partire alla volta di Firenze, Mantova, Milano, Genova, Jesolo e Verona.



La bella stagione e i festival estivi hanno portato in Italia i Big del panorama musicale. I Guns N’ Roses hanno fatto tappa a Firenze il 15 giugno, mentre i Pearl Jam hanno fatto tripletta agli I-DAYS di Milano (22-24-26 giugno), prima di proseguire il tour a Padova e Roma.



Giugno è stato un mese magico soprattutto per la musica italiana. Il primo giugno Fedez e J Ax si sono detti addio davanti ai quasi 80mila fan di San Siro con il concerto-evento "La finale". Il Meazza è andato sold out anche per il primo tour negli stadi di Cesare Cremonini, che ha vinto la sfida con quattro date outdoor e uno show di altissimo livello. A inizio estate non poteva mancare l'appuntamento con il re degli stadi: Vasco Rossi. Undici live, tra maggio e giugno, per il Blasco che ha calcato gli stadi di Lignano Sabbiadoro, Torino, Padova, Roma, Bari e Messina.