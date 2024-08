Angelina Jolie conquista Venezia 81: "Io vulnerabile come Maria Callas"

Angelina Jolie si è messa in posa sul tappeto rosso bersagliata dai fotografi indossando un abito beige con cappa corta di pelliccia in tinta, magrissima, statuaria, con i capelli lunghi miele e la bocca rosso acceso. Senza figli al seguito, mentre l'ex marito Brad Pitt farà gli stessi passi per "Wolfs" con George Clooney domenica 1 settembre. "Ho riscoperto il significato della parola 'diva' grazie a Maria Callas. Cosa sia una diva - ha detto Jolie - dipende spesso dalla percezione degli altri, piuttosto che da ciò che pensi o senti". Per il film di Larrain, l'attrice ha imparato da zero a cantare e a conoscere la lirica lei che, ha detto, sentiva solo "punk e i Clash": "Ho studiato sette mesi, ho dovuto imparare con disciplina, dedizione. La cosa che mi rendeva nervosa e mi preoccupava era passare l'esame di musica, non deludere i fan della Callas, i melomani che l'hanno sempre amata, essere all'altezza".