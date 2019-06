Todays Festival: a Torino la temperatura dell'indie è già bollente

Todays Festival, è partito il conto alla rovescia e a Torino la febbre dell'indie non si può fermare. Per la sua quinta edizione, che si terrà nell'ultimo weekend di agosto, dal 23 al 25, i nomi in cartellone promettono grandi emozioni. Da Beirut a Johnny Marr, passando per Jarvis Cocker, Low, Balthazar, Hozier, Deerhunter sono solo alcuni dei nomi che renderanno la città della Mole meta di pellegrinaggio musicale quasi obbligata per migliaia di appassionati.