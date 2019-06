Pinewood Festival: il 28 e il 29 giugno a L'Aquila tra musica, arte e natura

Pinewood Festival ritorna: e lo fa in una terza edizione destinata a confermarlo come uno degli eventi musicali più importanti del centro Italia. Dopo aver portato a L'Aquila artisti come Coma_Cose e Pop X, l’organizzazione del festival è lieta di annunciare i protagonisti della nuova edizione, che si terrà il 28 e 29 giugno: Canova, Fast Animals and Slow Kids , Franco126, Giorgio Poi , Pinguini Tattici Nucleari e Populous .

Giorgio Poi dopo il successo del suo primo album solista, Fa Niente (2017, Bomba Dischi), balzato in cima alle classifiche dei migliori album italiani dell’anno, e un 2018 che l’ha visto aprire le date a Milano, Parigi, New York e Los Angeles dei Phoenix, completamente innamorati della sua musica, ha da poco pubblicato il suo secondo lavoro: SMOG, definito dallo stesso cantautore "il mio secondo primo disco". Ha consacrato la sua musica, capace di mettere in equilibrio contaminazioni provenienti dalla grande tradizione cantautorale italiana a interventi psichedelici e ritornelli memorabili. Un disco completo, pronto per i palchi di tutta Italia.



Populous è da anni tra i dj e i producer nostrani più esportati. Elettronica internazionale di qualità, capace di mescolarsi e di sperimentare. Il suo ultimo album risale al 2017 ma dall’ora non si è certo fermato, suonando nei principali festival e producendo diversi brani, tra gli ultimi: Clique e Pazzeska (feat Gué Pequeno, co prod. insieme a RIVA) di Myss Keta e Rosa Splendore di Splendore (ivreatronic).



PREVENDITE: Tickeone DIY: http://bit.ly/PinewoodDIY

Special price ticket (attivo da martedì 26 h.14.00 a giovedì 28 h.14.00) abbonamento: 15,00€ + d.p. Prezzi Early Bird Abbonamento: 20,00€ + d.p. Prezzi in Prevendita Venerdì 28 giugno: 16,00€ + d.p. Sabato 29 giugno: 16,00€ + d.p. Abbonamento: 25,00€ + d.p. Prezzi in cassa Venerdì 28 giugno: 20,00€ Sabato 29 giugno: 20,00€ Abbonamento: 30,00€



COME RAGGIUNGERE IL FESTIVAL? @ Parco Murata Gigotti Via Ciavola, Coppito, L'Aquila (AQ) IN AUTO: Autostrada A24 (TE - RM), uscita L'Aquila Ovest Da Roma (60 min) Da Pescara (60 min) Da Teramo (35 min) Da Avezzano (35 min) Da Rieti (40 min)