Kappa FuturFestival, da Carl Cox a Ritchie Hawtin per l'ottava edizione

L'ottava edizione di Kappa FuturFestival , prodotta da Movement Entertainment, porterà musica elettronica e arti digitali sabato 6 e domenica 7 luglio al Parco Dora di Torino . La manifestazione, con un appeal internazionale sempre più marcato, si prepara ad accogliere 50mila presenze provenienti da 100 nazioni diverse. Da mezzogiorno a mezzanotte, 70 dj si alterneranno sui i 4 palchi per 24 ore di musica nei due giorni con una programmazione di grandissimo prestigio con i nomi più acclamati della scena mondiale con nomi che vanno dalle leggende come Richie Hawtin o Carl Cox a nuove trionfatrici della scena techno-house globale come Amelie Lens , Peggy Gou e Charlotte De Witte .

Kappa FuturFestival è l'unico festival italiano e il 30° al mondo segnalato da DJMag UK, rivista inglese di riferimento della scena club culture internazionale, a fianco di giganti come come Glastonbury, Coachella, Tomorrowland e Sonar.



Lungo l'elenco degli altri protagonisti sul palco. Da segnalare Seth Troxler, Solomun e il terzetto Apollonia oltre a Jamie Jones. Oltre agli emergenti Archie Hamilton, Denis Sulta, Enzo Siragusa, Rossko, San Proper e William Djoko. A loro si affiancano Derrick May, pioniere assoluto della techno e la siberiana Nina Kraviz, super-star mondiale del dancefloor contemporaneo. Per non parlare dei cileni Ricardo Villalobos e Luciano.



Interessanti una serie di sfide artistiche particolari, ovvero i "back to back" di lusso che vanno ad aggiungersi in cartellone: si "sfideranno" disco su disco in console in tempo reale Gerd Janson e Prins Thomas, Motor City Drum Ensemble e Jeremy Underground, Adam Port e Reznik.