Lovefest, dall'1 al 3 agosto in Serbia: tappa imperdibile per gli amanti della club culture

Il Lovefest è uno dei festival di musica elettronica più importanti dell'Europa orientale. Parla esclusivamente la line-up presentata dagli organizzatori della kermesse alla sua 13esima edizione. Sui palchi dei 5 stage si daranno il cambio dj del calibro di Richie Hawtin , Jamie Jones, Rødhåd , Joe Claussell, Joris Voorn , The Martinez Brothers, Guy Gerber , Nick Curly, Italo Johnso n, Seth Troxler, Ben UFO , e molti altri. Dove? In Serbia, nel paesino di Vrnjacka Banja.

La location si trova all'interno di un parco che si affaccia sul lago della città. Non manca una piscina dalla capienza di 10mila persone per fare una pausa rinfrescante tra un palco e l'altro. Tra gli artisti che si daranno il cambio giorno e notte in console ci sono anche Boo Williams, Jane Fitz, Sassy J, Objekt, Marco Carola, Joseph Capriati.



Per info e ticket clicca qui