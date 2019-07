Il Goa Boa Festival schiera i Big dell'indie e del rock

ANTEPRIME

5 Luglio – Calcutta + Mecna + Giovanni Truppi + Leyla El Abiri

9 luglio – Gazzelle + Eugenio In Via Di Gioia + Fulminacci + SEM



18 luglio – Carl Brave + Alfa + Ghemon + Dutch Nazari + Fadi + Dola + Pmksand + Olly + Poetry // Slam The Moon + Linoleum Dj Set

19 luglio – Max Gazzè + Dimartino + Rovere + Emmanuelle + Eugenia Post Meridiem + Dellacasa Maldive + Tarso + Han + Poetry // Slam The Moon + Linoleum Dj Set

20 luglio – Salmo + Quentin40 + Massimo Pericolo + Speranza + Dani Faiv + Psicologi + Fuera + Gorka + Poetry // Slam The Moon + Linoleum Dj Set

21 luglio – Izi + Side Baby + Ernia + Priestess + Tauro Boys + Maggio + Irbis37 + Matsby + Poetry // Slam The Moon + Linoleum Dj Set



Goazilla

14 luglio – Steve Hackett "Genesis revisited – Selling England by the pound"

16 luglio – Ian Anderson Jethro Tull